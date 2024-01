Período letivo da UFCG começa esta semana

Terão início nesta quinta-feira, dia 1° de fevereiro, as aulas do Período Letivo 2023.2 da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), nos sete campi da instituição: Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé. O retorno das atividades acadêmicas está definido no calendário acadêmico publicado pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE) em julho do ano passado.

Conforme o Calendário Acadêmico 2023.2, o prazo para solicitação de trancamento de matrícula em disciplinas se encerra no dia 13 de março. O término das aulas está previsto para o dia 14 de maio, totalizando 85 dias letivos. Os exames finais serão realizados de 15 a 20 de maio.

Período Letivo 2024.1

Por conta da pandemia de Covid-19, os calendários acadêmicos na UFCG sofreram atrasos e estão sendo ajustados desde 2020. Em função disso, as aulas do Período Letivo 2024.1 só terão início após a conclusão do Período Letivo 2023.2, no mês de maio.

Os calendários acadêmicos 2024.1 e 2024.2 ainda não foram publicados pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE). Os alunos devem ficar atentos às notícias no portal da UFCG e às publicações na página da PRE.