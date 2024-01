MEC adia para hoje à tarde a divulgação dos resultados do Sisu

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que os resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) serão divulgados no início da tarde desta quarta-feira (31). A divulgação da primeira lista de aprovados nas universidades federais do país estava programada para terça (30), mas foi adiada em razão de problemas técnicos no sistema.

Santana afirmou que, devido ao atraso na divulgação do resultado do Sisu, o Ministério da Educação estuda prorrogar em um dia o prazo para inscrições no ProUni (Programa Universidade para Todos), que concede bolsas em universidades particulares.

“A previsão é que agora no início da tarde sejam divulgados todos os resultados do Sisu dos estudantes brasileiros. Por conta desse atraso, vamos avaliar também se prorrogamos por mais 24 horas as inscrições no Prouni”, disse o ministro na manhã desta quarta, em entrevista à EBC.

Durante toda a terça-feira, milhões de estudantes aguardaram os resultados do Sisu, sem uma resposta do ministério. No fim da tarde, a pasta alegou problemas técnicos e informou que o resultado seria divulgado apenas nesta quarta, sem definir um horário.

O resultado do Sisu será liberado no Portal Único de Acesso do MEC e nas instituições de ensino nas quais o candidato se inscreveu. Os selecionados têm de 1º a 7 de fevereiro para fazer a matrícula.

Apesar de darem acesso a universidades diferentes, as inscrições no Sisu e no Prouni estão interligadas. De acordo com o MEC, o candidato inscrito no Sisu pode se inscrever no Prouni. Porém, caso seja selecionado por ambos, tem que optar por um dos dois programas.

O Sisu, que oferece vagas em universidades federais a partir da prova do Enem, terá seleção única a partir deste ano e não mais semestral. Ao todo, são ofertadas 264.254 vagas em 127 instituições de ensino.

Além disso, adotará as novas regras da Lei de Cotas, que reserva 50% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que cursaram o ensino médio em escola pública.

Outra novidade é que a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação que participam do programa.

Assim, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso.

*Folhapress