Por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Centro Universitário Unifacisa está disponibilizando mais de 30 bolsas de 100% para diversos cursos de graduação. Os inscritos concorrerão para ingresso no semestre de 2024.1.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 1º de fevereiro através do https://acessounico.mec.gov.br/prouni. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso.

O que é necessário para participar do Prouni 2024.1?

– Ter feito a última edição do Enem;

– Não ter sido treineiro na última edição do Enem;

– Ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e nota na redação que não seja zero;

– Ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa (per capta);

– Ter cursado o ensino médio;

– Ser pessoa com deficiência para ter acesso às cotas.

O resultado da primeira chamada/etapa será divulgado no dia 06 de fevereiro. O aluno que tiver interesse em concluir a inscrição e ganhar a bolsa deve acessar a plataforma para realizar os preenchimentos necessários e, em seguida, se direcionar à Unifacisa para realizar matrícula conforme orientação sugerida pelo site do Acesso Único.

Caso o candidato tenha dúvidas, pode entrar em contato com a nossa instituição através do 2101-8877 ou pelo WhatsApp (83) 98105-4461.

Confira o cronograma:

– Período de inscrições: 29 de janeiro a 01 de fevereiro;

– Resultado da 1° chamada: 06 de fevereiro;

– Comprovação de informações da 1° chamada: 06 a 20 de fevereiro;

– Resultado da 2° chamada: 27 de fevereiro;

– Comprovação de informações da 2° chamada: 27 de fevereiro a 07 de março;

– Prazo para participar da lista de espera: 14 a 15 de março;

– Divulgação da lista de espera: 18 de março;

– Comprovação de informações da lista de espera: 19 a 27 de março.

Por que estudar na Unifacisa?

O Centro Universitário Unifacisa é uma instituição dedicada à excelência educacional que promove conhecimento alinhado às demandas da sociedade, sendo referência em tecnologia, inovação e empreendedorismo. A instituição é composta por um conglomerado de empresas segmentadas nas áreas de educação, esporte, cultura, saúde e desenvolvimento social.

Além de ser referência internacional no ensino e possuir infraestrutura moderna, o ecossistema conta com: uma emissora de televisão, teatro, clínicas-escola, um time de basquete, complexo esportivo, o HELP (Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa), um museu e a premiada Fundação Pedro Américo.