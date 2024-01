Rede Municipal de CG ainda dispõe de mais de 700 vagas para a EJA

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), segue com matrículas abertas até o dia 31 de janeiro. Além do Ensino Infantil e Fundamental, a Rede possui também a Educação de Jovens e Adultos (EJA), para estudantes que não conseguiram realizar o ensino regular na idade certa.

No início do período de matrículas foram disponibilizadas cerca de 900 vagas para a modalidade. Mas, ainda restam mais de 700 vagas para o público em 21 unidades da Rede.

A EJA é direcionada para jovens, adultos e idosos, sendo ofertada a partir dos 15 anos de idade de forma presencial para o I ciclo (corresponde aos anos 1°, 2° e 3° anos), II ciclo (corresponde ao 4° e 5º anos), III Ciclo (6° e 7° anos) e IV ciclo (8° e 9° anos). No ano passado, a Rede contou com cerca de 1 mil estudantes nesta modalidade de ensino.

A coordenadora da EJA, Ádria Viana Maciel, ressaltou que a Rede está pronta para receber aqueles que desejam concluir os estudos no Ensino Fundamental.

“Nosso objetivo é principalmente trazer de volta à sala de aula as pessoas que passaram pela escola, mas pararam de estudar e desejam retornar e concluir esse processo de aprendizagem, que funciona em ciclos. Além de espaço físico adequado, temos excelentes professores e equipe técnica e gestora preparada”, destacou.

Efetivação da matrícula

Para realizar a matrícula, o estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve procurar a unidade de ensino com toda a documentação necessária. Para fazer a confirmação é necessária a atualização do comprovante de residência e apresentação do laudo médico, no caso de estudantes com deficiência, além da apresentação dos seguintes documentos:

• Cópia da certidão de nascimento/certidão de casamento;

• Carteira de vacinação ou atestado atualizado;

• Duas fotografias 3×4;

• Cópia de comprovante de guarda ou tutela (se for o caso);

• Cópia do comprovante de residência;

• Cartão do SUS;

• Cartão Saúde de Verdade;

• Cartão Auxílio Brasil;

• Número do NIS do estudante;

• CPF e Identidade do estudante;

• Cópia do laudo médico para estudantes com deficiência referente à Classificação Internacional de Doença (CID).

Unidades com EJA – As matrículas podem ser efetuadas na escola escolhida pelo estudante. São elas:

Amaro da Costa Barros

Anésio Leão

Anis Timani

Antônio Alves de Araújo

Apolônia Amorim

Ceai Doutor João Pereira de Assis

Doutor Chateaubriand

Escritora Lourdes Ramalho

Félix Araújo

Henrique Guilhermino Barbosa

José Guilhermino Barbosa

Joselita Brasileiro

Lafayete Cavalcante

Lions Prata

Luís Juvino Gomes

Manoel da Costa Cirne

Mariinha Borborema

Padre Emídio Viana

Rivanildo Sandro Arcoverde

Santo Antônio II

Tiradentes.