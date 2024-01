Enem: estudantes da Rede Estadual superam marca de 500 redações de excelência

A Rede Estadual de Ensino da Paraíba alcançou a marca de 502 redações de excelência feitas pelos estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2023. As redações de excelência são aquelas que atingiram 900 pontos ou mais.

O número de 502 redações ainda é parcial, visto que a coleta de dados das notas dos estudantes da Rede Estadual ainda está em execução. De toda forma, o número já superou as 414 redações de excelência registradas no ano passado.

Além deste número animador, o levantamento parcial também já registrou 20 estudantes com nota 980 na redação do Enem. Este número implica que pelo menos um dos avaliadores do texto atribuiu nota máxima ao desempenho do estudante. No Enem de 2022, foram registradas 12 redações com 980 pontos.

Jasmin Rocha tem 18 anos e é egressa da Escola Cidadã Integral Técnica Severino Cabral, em Campina Grande. Ela pretende cursar Direito e atingiu 980 pontos na redação do Enem. Jasmin comentou sobre como foi a preparação para realizar as provas do Enem.

“O ponto fundamental da minha preparação, com certeza, se encontra na correção e reescrita das redações; era nesse método em que eu podia ter uma ampla visão em quais competências eu estava deixando a desejar e poderia melhorar. Participei das atividades de redação do Desafio Nota 1000 e o programa contribuiu demais para meus treinos na escrita, visto que me dediquei ao máximo para atingir a nota máxima no desafio”, disse.

Desafio Nota Mil – Um dos programas responsáveis por contribuir efetivamente na melhoria da média das notas de redação dos estudantes da Rede Estadual de Ensino é o Desafio Nota Mil.

O programa vem, desde 2020, ampliando a sua atuação na Rede Estadual da Paraíba para gerar impacto nos indicadores de desempenho dos estudantes na Prova de Redação do Enem.

Em 2023, o programa atendeu cerca de 10 mil estudantes, a partir da divulgação de temas, correção das redações e devolutivas para que esse grupo compreendesse onde poderia avançar, considerando as cinco competências da redação no Enem. Foram mais de 100 mil textos produzidos nesse período.

O coordenador do programa Desafio Nota Mil, José Carlos Ribeiro, fez um balanço da edição 2023 do programa.

“As notas de excelência apresentadas no Enem materializam o resultado de todo esse trabalho, considerando que é preciso tanto estimular a rotina de escrita nos estudantes quanto apoiar, com efetiva formação, os professores que os acompanham em suas respectivas escolas. É a boa prática que a Paraíba implantou e seguirá aperfeiçoando em 2024 no Desafio Nota 1000”, comentou.

Se Liga no Enem – Além do Desafio Nota Mil, os estudantes ainda tiveram a oportunidade de participar das atividades promovidas pelo Se Liga no Enem Paraíba.

O programa começou em 2018 como um movimento com o objetivo de proporcionar espaço para revisões, práticas laboratoriais, oficinas, atividades culturais e trocas de experiências para os alunos se preparem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).