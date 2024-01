Estude na Escola Sesc Dom Ulrico, em João Pessoa

A melhor estrutura para educar e construir boas memórias. A Escola Sesc Dom Ulrico, em João Pessoa, está com matrículas abertas para alunos da Pré- Escola I e II; Fundamental I; Fundamental II e Ensino Médio.

Dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo possuem desconto de 20% na mensalidade da escola.

A tabela de valores está disponível do site sescpb.com.br. A Escola Sesc Dom Ulrico possui o diferencial de não cobrar custo adicional sobre o fardamento do aluno (padrão de educação física e um padrão de uso diário); as festas de formatura e atividade extracurriculares.

A tradição e excelência dos serviços do Sesc se aliam à tecnologia e abrem as portas para alunos do ensino infantil ao ensino médio, com foco em educação, arte, cultura, música, sustentabilidade e muito aprendizado.

A Escola Sesc Dom Ulrico conta com com Espaço Maker com impressora 3D, Escola de Música com todos os instrumentos e salas de prática individual totalmente gratuita aos alunos, além de Laboratório de Informática, Sala de Ciências completa, diversas atividades externas, turismo pedagógico, salas de aula climatizadas e com suporte digital aos professores e equipe multidisciplinar.

Quer descobrir mais sobre a escola? O Sesc dispõe de uma equipe pronta para responder às suas perguntas, contar detalhes sobre o currículo e atividades desenvolvidas na instituição.

Para realizar a matrícula ou tirar mais dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone (83) 99996-0229. Também é possível agendar uma visita guiada; a Escola Sesc Dom Ulrico fica localizada na Av. João Machado, 1214 – Jaguaribe, João Pessoa.