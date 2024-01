Escola Sesc traz ensino de qualidade para Campina Grande

A cidade de Campina Grande se prepara para receber um novo marco na educação. A Escola Sesc Campina Grande abre suas portas para a comunidade, proporcionando uma jornada educacional exitosa.

As matrículas estão abertas e acontecem de forma presencial. As aulas terão início em 22 de janeiro de 2024, com a oferta do turno da manhã.

Destinada a estudantes a partir de 15 anos de idade, a escola disponibiliza um total de 60 vagas, distribuídas em 2 turmas do primeiro ano do Ensino Médio.

Instalada em um prédio moderno, com salas de aulas climatizadas, equipadas com aparelhos multimídia; espaço maker equipado com cortadora e impressora 3D; biblioteca; auditório; teatro; um verdadeiro ambiente de excelência acadêmica.

Os alunos ainda terão acompanhamento psicopedagógico, aulas complementares de redação e matemática básica, além de curso técnico em guia de turismo, integrado ao ensino médio, uma parceria Sesc/Senac.

A Escola Sesc Campina Grande se destaca pelo compromisso com o ensino de qualidade, infraestrutura moderna e professores qualificados. Este é o momento ideal para os estudantes que buscam um ambiente educacional enriquecedor e inspirador.

Todos os espaços são educativos, favorecem o aprendizado e promovem o desenvolvimento intelectual, social e ético.

Para mais informações basta entrar em contato pelos números (83) 98108 4077 ou (83) 3341 5800, como pelo email: [email protected]. A unidade fica localizada na R. Giló Guedes, 650, Centro, próxima ao Viaduto Elpídio de Almeida.

Para mais informações, inscrições e visitas à escola, entre em contato pelos números fornecidos ou visite a instituição pessoalmente.

Confira os documentos necessários para inscrição:

Matrículas para Escola Sesc Campina Grande

Início das aulas: 22/01/2024

Turno: Manhã

Idade:15 anos

Vagas: 60

02 turmas do primeiro ano do Ensino Médio

Documentação necessária :

Xerox

✅Documentos pessoais do aluno e responsável ( identidade e CPF)

✅Comprovadamente de residência

✅ certidão de Nascimento

Documentos Original :

✅histórico escolar

✅01 foto 3×4

✅Credencial Plena atualizada