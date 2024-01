O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest-JP), escola de idiomas mantida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), abre inscrições para o semestre letivo 2024.1, a partir das 8h deste sábado (20), para servidores e professores da rede municipal, além do público em geral. Serão ofertadas 500 vagas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Alemão, todos em nível inicial.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site: https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/processo-seletivo-2024-1/inscri%C3%A7%C3%B5es-2024-1. Já o manual do candidato pode ser acessado pelo link https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/processo-seletivo-2024-1/manual-adultos.

Todos os cursos são totalmente gratuitos, divididos em seis semestres letivos. As aulas são semanais, concentradas em um dia da semana. As aulas serão distribuídas nos turnos das 16h30 às 19h e das 19h às 21h30. As aulas de todos os cursos iniciarão a partir do dia 19 de fevereiro, no modo presencial, de acordo com orientações da Sedec.

Todos os candidatos necessitam informar um e-mail válido no ato da inscrição, obrigatoriamente Gmail, para o preenchimento do formulário e recebimento da confirmação. O candidato que utilizar e-mail inválido ou que não seja Gmail, não conseguirá realizar sua inscrição, nem poderá alterá-lo após o preenchimento do formulário.

Caso seja classificado dentro das vagas ofertadas, o candidato receberá um novo e-mail de convocação que o habilita a efetivar a matrícula no curso desejado.

Professores da rede municipal

O interessado em uma das vagas deverá comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque ou declaração do setor devidamente assinada e carimbada pelo chefe imediato, além da seguinte documentação: CPF, identidade (certidão de nascimento ou certidão de casamento), comprovante de residência e uma foto 3×4.

Servidores municipais

O servidor deverá comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque ou declaração do setor devidamente assinada e carimbada pelo chefe imediato. O candidato deve ter concluído ou estar cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Público em geral

Esta categoria é destinada às pessoas do público adulto (maiores de 18 anos) e que tenham concluído ou estejam cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Os que já tenham conhecimento do idioma desejado deverão se inscrever para a prova de nivelamento.

Nivelamento

Nesta categoria, são ofertadas vagas para adolescentes e adultos, a partir do nível II de cada idioma. A prova de nivelamento destina-se aos candidatos que possuam algum conhecimento em língua estrangeira (Inglês, Espanhol, Alemão ou Francês) e Libras que pretendam ingressar no Celest, de imediato, em um nível mais avançado – a partir do 2º Estágio/Nível. O candidato deve ter concluído ou estar cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Alunos da rede

As matrículas serão de 7 a 9 de fevereiro e deverão ser efetuadas presencialmente no Celest. Poderá se inscrever alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II. Estes só poderão realizar a matrícula nos cursos de: Inglês, Espanhol ou Francês.

Serviço

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras fica localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, bairro Expedicionários. Mais informações através do telefone: (83) 99604-4389 ou pelo e-mail: [email protected].