Três estudantes da PB conseguiram nota máxima na prova de matemática do Enem

Três estudantes da Paraíba conquistaram a nota máxima na prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. A marca alcançada pelos alunos, incluindo Victor, da cidade de Campina Grande, é notável ao ser comparada com o desempenho nacional.

Os estudantes demonstraram excelência ao acertarem todas as questões válidas da prova de Matemática e suas Tecnologias, resultando em uma média geral de mais de 820 pontos.

Victor, que cursava Direito na Universidade Estadual da Paraíba, agora almeja migrar para Ciências da Computação na Universidade Federal de Campina Grande, motivado pelo seu desempenho no Enem.

Em entrevista, Victor compartilhou sua dedicação, destacando que iniciou a preparação apenas alguns meses antes da prova, com foco em simulados e correções sistemáticas. Ele expressou sua satisfação com o resultado, ressaltando a decisão de mudar de curso.

Társis, também de Campina Grande, pretende cursar Medicina após três anos de estudo.

Outro destaque é Mateus, proveniente de João Pessoa, que também alcançou a nota máxima em Matemática. Ele revelou ter buscado esse objetivo desde o início do ano, concentrando-se em obter pontuações máximas nos simulados realizados na escola.

A expectativa agora se volta para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ocorrem na próxima semana. O resultado final será divulgado em 30 de janeiro.

.*com informações da TV Cabo Branco