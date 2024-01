A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, iniciou no último dia 8 de janeiro mais uma edição de férias do Projeto “Vem Brincar”. Desenvolvido pela Gerência de Educação Infantil, o “Vem Brincar” edição férias escolares, seguirá acontecendo até o dia 31 de janeiro e tem o objetivo de promover atividades lúdicas e recreativas para crianças de 2 a 5 anos e 11 meses, no espaço da Brinquedoteca Municipal, que fica localizado no Centro da cidade.

A edição de 2024 segue atendendo 100 crianças de Campina Grande, ao longo do mês, em três dias da semana, de segunda à quarta, das 7h às 11h, ou tarde, das 13h às 17h.

O secretário Raymundo Asfora Neto ressaltou a importância do projeto. “O brincar é uma experiência essencial para o desenvolvimento nos primeiros anos da vida. E esse projeto faz parte de um conjunto de ações, com foco justamente nesse desenvolvimento. Sem contar na oportunidade que se oferece a crianças não apenas da Rede, já que o projeto não faz essa distinção.”, ponderou.

De acordo com a gerente de Educação Infantil, Karla Cristina Correia, o projeto é uma ampliação de serviços que já existem. “É uma ampliação do serviço da brinquedoteca com o objetivo de reforçar todas as atividades lúdicas e vivências propostas pelo nosso espaço também no período de férias escolares. Uma forma de dar oportunidade para que as crianças tenham um momento agradável durante o recesso escolar e também para auxiliar as famílias com o fator tempo, que durante este período acaba sendo um desafio maior. É um processo importante para todos.”, disse.

Vivências lúdicas

As vivências na Brinquedoteca foram planejadas por semanas temáticas e seguem abordando atividades diversas a exemplo do “Vem Brincar lá fora”, que aborda dia de pintura, brincadeiras folclóricas, brincadeiras de faz de conta, gincana e dia da meleca, com atividades ao ar livre.

Outro tema trabalhado com as crianças é o “vem brincar de circo”, com caracterização e imitação de personagens, show de palhaçadas, show de mágica com pipoca e de acrobacias.

Na última semana a abordagem será em torno do tema “vem brincar com o corpo” que irá trabalhar brincadeiras cantadas, brincadeiras diversas com bolas, brincadeiras de roda, circuitos psicomotores e corridas.