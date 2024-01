No quadro ‘Hora das Letras’, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues falou sobre o “queísmo”, que se trata do uso exagerado do pronome ou da conjunção “que”.

Exemplos:

“Onde que fica o supermercado?”

“Por que que ele disse aquilo?”

“O que que João disse?”

Não há necessidade de usar o “que nessas frases”.

Ouça aqui o podcast e entenda.