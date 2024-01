Secretário aponta prazo para entrega da obra do Cine Educação em CG

A revitalização do Cine Capitólio, que será transformado no Cine Educação, para contemplar os alunos da rede municipal, deve iniciar nos próximos meses e já há uma projeção para entrega.

De acordo com o secretário Asfora Neto a obra, considerada um grande avanço para a pasta, deve ser entregue até o final do ano.

– O Capitólio tem previsão de um ano para o levantamento da base e a partir do momento que se cuida dessa parte de alvenaria, as obras andam mais rápido. A gente espera estar entregando até o final deste ano o primeiro cinema do Brasil dedicado à educação – frisou.