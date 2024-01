Instituição oferta mais de mil vagas em minicursos gratuitos

Para quem deseja se preparar para o mercado de trabalho, entre os dias 22 e 25 de janeiro, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Campina Grande realiza mais uma edição do Projeto Capacita.

A ação oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita para a comunidade.

O Capacita 2024.1 oferece cerca de 1.300 vagas em 34 cursos gratuitos diferentes, que serão realizados na própria Instituição.

De acordo com o reitor da Instituição, Martins Silva, o projeto é uma oportunidade que muitos jovens e adultos aguardam para se qualificarem profissionalmente sem nenhum custo.

“Entendemos nosso papel na sociedade enquanto Instituição, de difundir o conhecimento e entender que aquelas pessoas sem condições financeiras precisam ter a oportunidade de melhorar o currículo. Por isso, abrimos nossas portas para promover esses cursos”, pontua.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Gokursos, por meio do link

https://www.gokursos.com/busca?ft=capacita+campina+grande, ou no campus da Instituição.

A UNINASSAU Campina Grande fica localizada na Rua Antônio Carvalho de Souza, 295, bairro Estação Velha (por trá s do Fórum Afonso Campos).