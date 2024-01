O mês de janeiro é destinado ao período de matrículas da rede municipal de Campina Grande e os pais e responsáveis devem ficar atentos às datas de transferências e matrículas, para quem já faz parte da rede e para os novatos.

Asfora Neto, secretário da pasta, disse à reportagem da Caturité FM que até o dia 31 de janeiro as matrículas estão acontecendo.

Ele também aproveitou a audiência do Jornal da Manhã para lembrar os documentos necessários para matrícula das crianças, mencionando a importância de, em caso de o aluno ter alguma deficiência, é necessário o laudo médico.

– Até o dia 17 estamos no período de transferência de alunos da própria rede. Os pais pegam a carta de transferência onde eles atualmente estão matriculados e levam até a unidade de sua preferência. A partir do dia 18 ao dia 31 é o prazo para os alunos novatos. É importante que os responsáveis providenciem a documentação: certidão de nascimento, documento oficial com foto, comprovante de residência, uma foto 3×4, cartão de vacinação em dia e laudo clínico, caso a criança tenha algum tipo de deficiência – frisou.