UFPB oferta mais de 50 vagas para mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPCEM), oferta 53 vagas para cursos de pós-graduação, sendo 30 vagas de mestrado e 23 para doutorado.

Desse total, 12 vagas, oito de mestrado e quatro de doutorado, serão destinadas a ações afirmativas, para candidatos oriundos da população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA) da UFPB, até o dia 19 de janeiro. Não será cobrada taxa de inscrição.

Conforme o edital, o processo seletivo será realizado por meio de uma média ponderada que levará em consideração o CRA (Coeficiente de Rendimento Acadêmico) do candidato e uma prova escrita com 20 questões objetivas de conhecimento específico em Ciência e Engenharia de Materiais. A Média Final para aprovação do candidato deverá ser maior ou equivalente a 6.

A prova escrita será realizada no dia 8 de fevereiro, às 9h, na sala de aula do PPCEM, localizada no 2º andar do Bloco Multimídia, popularmente conhecido como “Bolo de Noiva”, no Centro de Tecnologia (CT) da UFPB. O local ficará aberto a partir das 8h30min e não será permitida a entrada após o início das provas. É necessário levar documento com foto para identificação.

Os documentos necessários para inscrição estão descritos no edital. A divulgação da homologação das inscrições, assim como o resultado de cada etapa do processo seletivo será feita por meio da página do PPCEM. A publicação do resultado final está prevista para o dia 5 de março.

Outras informações sobre esta seleção poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].