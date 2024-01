No quadro Momento UAMA, do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire falou sobre o início do ano e os recomeços.

Geralmente, buscamos fazer uma renovação nos ambientes em que vivemos no momento da virada do ano.

Muitas vezes, precisamos fazer esse movimento também na nossa vida social, tendo em vista que algumas pessoas não precisam mais estar em nossas vidas.

Ouça o podcast completo: