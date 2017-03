Edição especial do Bailaço celebra Mês da Mulher em João Pessoa

Etnografia musical, cultura popular, ancestralidade, sonoridade brasileira, latina, africana, periférica, orgânica e do mundo. Esses são apenas alguns dos elementos que fazem parte do trabalho da DJ Kylt, convidada da edição de março do projeto Bailaço, em comemoração ao Mês da Mulher.

O evento acontece neste sábado (18), a partir das 20h, no Teatro de Arena Leonardo Nóbrega, localizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. A entrada é gratuita.

A programação começa com as apresentações solos e de grupos de dança. A edição deste sábado conta com duo de Kláudia Hiller e Camila Kansas, solo de Luana Aires e apresentação do Núcleo de Danças Kilma Farias.

Foto: Secom/PB

Bailaço é um projeto da Fundação Espaço Cultural da Paraíba realizado com o apoio do Fórum Permanente de Dança de João Pessoa e do Ambassador.

A noite começa com apresentações de grupos de danças da cidade. Em seguida, DJ Kylt assume o comando e a pista é aberta ao público para liberar a criatividade ao som do seu ritmo preferido.

O objetivo do evento é dar espaço e visibilidade à arte da dança. O Bailaço é um espaço de encontro e integração das diferentes linguagens da dança onde a intenção é criar um momento de diversão, no qual cada pessoa possa interagir com bailarinos da sua e de outras linguagens. A ideia é que seja uma grande festa de celebração à dança.

Esta é a 12ª vez que a Funesc promove o evento, realizado periodicamente, geralmente no último sábado de cada mês e já se tornou uma opção de lazer e cultura para os admiradores da arte da dança.