Comida para pets: veja a variação de preço de nos supermercados da grande João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no dia 10 de janeiro de 2025 uma pesquisa virtual de preços sobre comidas para pets nos supermercados atacadistas da região metropolitana de João Pessoa.

A pesquisa teve um total de 136 produtos divididos nas seguintes categorias: ração seca para cães, ração seca para gatos, ração úmida para cães e ração úmida para gatos.

Nas rações secas para cães, destaca-se a ração de adulto da marca Pedigree – raças pequenas e minis, sabor carne e vegetais (2,7 Kg), obteve uma variação de 49,74%, com preços encontrados a partir de R$ 50,40 (Carrefour – Bancários) até R$ 75,47 (Atacadão – Geisel), uma diferença de R$ 25,07.

No item de ração seca para gatos, os sabores frango,peixe e frutos do mar (3 Kg), a marca Friskies, para adultos, se destacou com uma variação de 24,59%, com preços oscilando de R$ 60,59 (Carrefour – Bancários) a R$ 75,49 (Atacadão – Geisel), uma diferença de R$ 14,90.

Nas rações úmidas para cães, o patê sabor carne (280g), da Pedigree, sua variação foi de 22,89%, com preços a partir de R$ 10,09 (Carrefour – Bancários) até R$ 12,40 (Atacadão – Geisel), uma diferença de R$ 2,31.

Nas rações úmidas para gatos, observa-se o patê de frango (290g) da Whiskas, obteve uma variação em torno de 18,83%, com preços de R$ 10,09 (Carrefour – Bancários) a R$ 11,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), uma diferença de até R$ 1,90.

