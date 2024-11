Resumo dos fatos que repercutem pelo país nesta quinta-feira

Governo propõe isentar IR de quem ganha até R$ 5 mil, PEC que acaba com aborto legal avança em comissão da Câmara, maioria é a favor de mais impostos sobre ultraprocessados e outras notícias do dia e outras notícias do dia nesta quinta-feira (28).

ECONOMIA

Governo Lula vai propor alíquota mínima de 10% sobre quem ganha mais de R$ 50 mil por mês. Medida será enviada junto com isenção de IR até R$ 5.000; propostas serão discutidas para valer em 2026.

GOVERNO LULA

Isenção do IR para R$ 5 mil beneficiará 26 milhões de pessoas; imposto mínimo atingirá 100 mil.

ECONOMIA

Dólar fecha em R$ 5,91, maior valor nominal da história, em reação a aumento da isenção de IR. Aumento da faixa de isenção é ‘populista’ para o mercado financeiro, que cobra pacote de contenção de gastos.

GOVERNO LULA

Lula defende agro forte ‘para causar raiva’ em quem critica carne brasileira. Presidente repetiu que França ‘não apita nada’ no acordo entre Mercosul e União Europeia.

PECUÁRIA

CEO do Carrefour foi protecionista, mas Brasil precisa melhorar rastreabilidade do rebanho, dizem especialistas.

POLÍCIA FEDERAL

Ramagem sugeriu a Bolsonaro tirar autonomia de delegados da PF para controlar inquéritos. Em mensagem, ex-chefe da Abin critica cúpula da polícia por não questionar a escolha de delegados por ministros do STF.

BOLSONARO

Tarcísio, Zema e Ratinho Jr. não respondem se leram relatório da PF sobre ex-presidente.

ABORTO

Avança em comissão da Câmara projeto que acaba com aborto legal no país. Agora, caberá ao presidente Arthur Lira criar uma comissão especial para analisar o texto.

VIOLÊNCIA

Silas Malafaia sofre tentativa de assalto e seguranças trocam tiros com suspeitos no RJ. Carro em que pastor estava foi abordado por criminosos em Olaria, zona norte, na tarde desta terça (26).

SAÚDE

Seis a cada dez brasileiros são a favor de mais impostos sobre ultraprocessados, mostra Datafolha. Maioria também quer que indústria do tabaco pague por prejuízos à saúde.

VENEZUELA

EUA impõem sanções a 21 autoridades da Venezuela por repressão pós-eleição. Medidas atingem líderes de departamentos militares e ministros que teriam agido ilegalmente para manter o regime.

INDÍGENAS

Indígenas e policiais entram em conflito em MS durante protesto por falta de água. Moradores da reserva indígena de Dourados denunciam violência; governo diz que negociações se esgotaram.

CLIMA

Reestruturação do Inmet prevê R$ 200 milhões e modernização para lidar com desastres climáticos. Plano inclui aquisição de 98 novas estações meteorológicas; detalhes devem ser anunciados pelo ministro da Agricultura nesta quinta (28).

SÃO PAULO

Cemitérios de SP têm restos mortais misturados com solo e descarte irregular, aponta fiscalização. Situação faz parte de relatório do Tribunal de Contas do Município; concessionárias dizem que fazem o manejo correto dos corpos e que casos são pontuais.

ALIMENTAÇÃO

Governo lista sete marcas de café impróprias para consumo; confira quais são. Café Rio Preto diz que lote refere-se a café produzido em 2023; outras empresas não responderam.

SÃO PAULO

Mulher morre durante procedimento de hidrolipo em clínica na zona leste de SP. Paloma Lopes Alves, que estava na companhia do marido, sofreu parada cardiorrespiratória.

NEGO DI

STJ concede liberdade provisória ao ex-BBB Nego Di. Ele é réu por estelionato e lavagem de dinheiro em suposto esquema de não entrega de produtos por loja virtual.

TABAGISMO

Cânceres associados ao tabagismo levam à morte mais da metade dos pacientes. Nova onda de tabagismo com cigarros eletrônicos preocupa especialistas.

DIETA

Parou de perder peso? Saiba como driblar o platô de emagrecimento. Organismo estaciona após redução inicial devido a adaptações que o corpo faz para diminuir o consumo energético.

RESTAURANTES

50 Best América Latina tem sete restaurantes de SP entre os melhores; conheça os menus. Prêmio de gastronomia, um dos principais do setor, anunciou vencedores nesta terça (26) no Rio.

