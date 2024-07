Variação de mais de 300% no preço da macaxeira em João Pessoa

Pesquisa do Procon-JP para preços dos hortifrútis em supermercados e feiras livres da Capital registra variação de até 372,73% no quilo da macaxeira, que oscila entre R$ 2,75 (Supermercado Bemais – Bancários) e R$ 13,00 (Box 19 – Mercado Central), diferença de R$ 10,25%.

O levantamento foi realizado no dia 2 de julho em supermercados e boxes de feiras livres de João Pessoa e traz preços de 77 produtos como folhagens, hortaliças, frutas, verduras, legumes, tubérculos entre outros.

A maior diferença do levantamento, R$ 28,99, ficou com o quilo do alho, que mostra preços entre R$ 30,00 (Box Só Verdura – Mercado da Torre) e R$ 58,99 (Supermercado Latorre – Torre), variação e 963,63%.

O Procon-JP registra, ainda, outras grandes diferenças nos preços, a exemplo da registrada no quilo do kiwi, R$ 22,99, que oscila entre R$ 12,00 (Só Verdura – Mercado da Torre) e R$ 34,99 (Supermercado Carrefour – Bancários), variação de 191,58%; e no quilo da ameixa fresca, R$ 12,99, com preços entre R$ 12,00 (Só Verdura – Mercado da Torre) e R$ 24,99 (Supermercado Bemais – Bancários), variação de 108,25%.

Mais variações – A pesquisa encontrou duas outras grandes variações, como no quilo do alho-poró, 300,40%, oscilando entre R$ 7,49 (Supermercado Super Box Brasil – Geisel) e R$ 29,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 22,50; e no molho da salsa, 244,83%, com preços entre R$ 1,45 (Assai Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 5,00 (Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 3,55.

Os locais – A pesquisa foi realizada nos seguintes supermercados: Manaíra (Manaíra); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Bemais e Carrefour (Bancários); Super Box Brasil (Geisel); SuperFácil (Água Fria); e Rede Compras (Bessa).

Mercados públicos – Central (boxes 19 e Tony da Verdura); Torre (Boxes Zé das Frutas e Verduras e Só Verduras); Mangabeira (boxes Galego das Frutas e Marcos Hortifruti); e Bairro dos Estados (Boxes Rei das Frutas e Verduras Val & Rani).

Para conferir a pesquisa completa acesse os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br

