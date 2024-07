Sebrae e Duo produções lançam “Business in Sertão”

Revolucionar o cenário dos negócios, do marketing e da tecnologia no sertão da Paraíba. Essa é a proposta do evento Business in Sertão, lançado nesta terça-feira (2), pelo Sebrae/PB e Duo produções, na cidade de Patos.

A programação, que chega este ano a sua segunda edição, vai acontecer nos dias 14 e 15 de agosto, no auditório master do Sebrae. Entre os atrativos destacam-se a realização de palestras, painéis temáticos e oficinas.

Considerado o maior evento de empreendedorismo da região, a programação contará com nomes conhecidos entre os palestrantes, tais como: o ex-jogador de futebol e ídolo do Flamengo, Diego Ribas, o produtor visionário com experiência em inovação, Thiago Alexandre, além do diretor da KLA International, mentor, especialista em marketing e vendas, Alberto Marinho, e o jovem empreendedor João Pedro Mota, que atua no mercado de tecnologia, marketing, growth hacking e influenciadores.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Patos, Anna Stefania, a expectativa é que o evento contribua com o desenvolvimento dos negócios na região e gere também uma experiência positiva de networking entre os participantes.

“Vamos promover uma programação não somente voltada para apresentação de conteúdos, mas com espaços para compartilhar vivências, oportunizar os empreendedores da região, que poderão participar expondo seus produtos e serviços e mostrando o que existe de melhor em nosso território. O Sebrae participa dessa iniciativa para apoiar o empreendedorismo e apresentar o seu trabalho e todo o apoio que é disponibilizado para quem busca o crescimento no ambiente de negócios”, enfatizou.

Além do espaço que será destinado às palestras, o evento vai contar com uma estrutura de estandes reservada para empresas interessadas na comercialização de seus produtos e serviços. Todas as atividades vão acontecer no espaço do auditório master do Sebrae na cidade de Patos.

“Além do público formado por empreendedores, a gente quer atingir os colaboradores, pois é preciso pensar o sertão cada vez mais forte e empreendedor. A expectativa é que o evento seja maior nesta edição e com certeza será”, disse Dilany Silva, sócia da empresa Duo produções.

A programação também inclui o desenvolvimento de oficinas abordando os temas: chat gpt, mapeamento de processos, segurança no trabalho e construindo imagens de sucesso. Outro destaque são os painéis “Vozes do Sertão: empreendedores que performam com marcas de sucesso” e “Raízes Empreendedoras: mentalidade de sucesso e inovação no sertão”, que serão reservados à participação de empresários da região apresentando detalhes de sua trajetória e o sucesso alcançado no mercado.

