Em sua última reunião, o Conselho de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5%. Essa decisão, anunciada nesta quinta-feira, surpreendeu alguns analistas que esperavam uma continuidade na tendência de queda observada nos últimos meses.

O professor e economista Johnatan Brito, em seu quadro semanal “O bê-á-bá da economia”, que foi ao ar na rádio Caturité FM, explicou os fatores que levaram a essa decisão.

– A inflação tem sido puxada pelo gênero alimentício. Os preços dos alimentos têm aumentado significativamente, e a situação no Rio Grande do Sul, que enfrenta sérios problemas climáticos, tem contribuído para essa alta. Esses preços estão pesando e pressionando a inflação – afirmou Brito.

Além disso, o economista destacou que as pressões internacionais do câmbio e outras pressões internas influenciaram a decisão do Copom de manter a Selic no patamar de 10,5%.

