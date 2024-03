Sebrae na sua Empresa: programa oferece orientação para pequenos negócios

Os microempreendedores individuais (MEI) e os donos de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) da Paraíba que precisam de orientação empresarial para solucionar problemas relacionados ao dia a dia da gestão do negócio podem contar com um serviço gratuito e personalizado no estado: o Sebrae na sua Empresa.

Por meio dele, a instituição vai ao encontro do empresário para a realização de um diagnóstico presencial, buscando indicar soluções e melhorias a partir da realidade de cada empresa.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Márcia Timótheo, o programa está disponível em todas as agências regionais da instituição no estado.

Ao demandar o atendimento, o empreendedor vai receber a visita de um Agente de Orientação Empresarial (AOE) do Sebrae na sua Empresa, responsável por realizar um diagnóstico sobre as dificuldades e potencialidades do negócio.

“No processo de diagnóstico são analisadas as áreas de planejamento, finanças, mercado e vendas, pessoas e organização”, explicou Márcia. Ainda conforme a analista, além dessa primeira visita para a realização do diagnóstico e indicação das primeiras sugestões buscando aperfeiçoar a gestão do negócio, o empreendedor também vai receber uma segunda visita do agente de orientação. Nesse segundo momento, o empresário recebe um diagnóstico completo, com as sugestões de melhoria em cada área.

“Durante as visitas são apresentadas as soluções personalizadas para ajudar os empreendedores no processo de gestão, incluindo também as dicas de como implantá-las e as ferramentas que podem ser utilizadas. Com essas soluções criativas e eficientes, o negócio vai superar as dificuldades e alcançar resultados cada vez mais incríveis, contribuindo assim para o seu sucesso”, acrescentou Márcia Timótheo.

Solicite o seu atendimento – Para participar do Sebrae na sua Empresa, o empreendedor interessado deve entrar em contato com o Sebrae/PB e solicitar o agendamento.

Esse contato pode ser feito por meio da Central de Relacionamento e do WhatsApp, ambos com número 0800 570 0800, ou de forma presencial em uma das agências regionais da instituição.