Saiba os destaques da economia nesta terça-feira

Americano admite ter cometido insider trading após bisbilhotar conversa de esposa em home office e lucrar US$ 1,76 milhão com operação, Americanas registra prejuízo de R$ 4,6 bi nos primeiros nove meses do ano passado e admite fechar mais lojas e o que mais importa no mercado.

*VOCÊ CONFIA NA SUA COMPANHIA DE HOME OFFICE?*

Um americano lucrou US$ 1,76 milhão (R$ 8,76 milhões) após ter bisbilhotado uma ligação de trabalho remoto de sua esposa, uma executiva da petroleira BP, em que ela tratava sobre a aquisição da companhia de postos de gasolina TravelCenters of America.

Na semana passada, ele admitiu à SEC (CVM americana) ter cometido insider trading –como é chamado o uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais.

Além de devolver o lucro obtido na operação, ele pode ser multado em até US$ 250 mil e ser condenado a até cinco anos de prisão em julgamento marcado para maio.

ENTENDA

Tyler Loudon, 42, começou a comprar ações da TravelCenters em dezembro de 2022, após ter liquidado todos os investimentos que tinha.

Em um período de cerca de um mês, ele comprou 46.450 papéis da companhia –tudo sem o conhecimento de sua esposa, que era uma executiva da área de fusões e aquisições da BP.

O acordo entre as companhias foi anunciado em fevereiro de 2023, e as ações da TravelCenters dispararam 70%.

Loudon rapidamente vendeu todos os papéis que tinha e embolsou o lucro, de acordo com as autoridades.

Ele só confessou à esposa o que havia feito dois meses depois, época em que advogados da BP pediram a ela o endereço residencial e informações pessoais.

O QUE ELE DISSE À ESPOSA?

Que ele tentava ganhar dinheiro para que ela não precisasse trabalhar tanto, de acordo com a SEC.

A executiva imediatamente informou seus superiores sobre a movimentação financeira de seu marido e cortou qualquer tipo de contato com ele.

Não adiantou: ela foi colocada em licença administrativa e depois demitida, mesmo sem a empresa ter encontrado provas de que ela vazou conscientemente a aquisição ou sabia sobre as negociações de seu marido.

SEM DINHEIRO E SEM ESPOSA.

A ex-executiva da BP também entrou com o pedido do divórcio em junho, conforme os documentos da SEC.

Em nota à CNN, o advogado de Loudon disse que ele “cometeu um grave erro de julgamento, pelo qual lamenta profundamente e assume total responsabilidade”.

*’NOVA AMERICANAS’ NASCE COM PREJUÍZO DE 4,6 BI EM 9 MESES*

A Americanas registrou prejuízo líquido de R$ 4,6 bilhões nos primeiros nove meses do ano passado, num recuo de 23,5% frente às perdas de R$ 6 bilhões registradas no mesmo intervalo de 2022.

O balanço dos três primeiros trimestres foi divulgado pela varejista nesta segunda, após ter sido adiado por três vezes.

Também ontem a Justiça homologou o plano de recuperação judicial da companhia. Ele havia sido aprovado pela maioria dos credores em 19 de dezembro do ano passado.

OS DESTAQUES DO BALANÇO:

↳ O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que mede a geração de caixa, foi negativo em R$ 1,56 bilhão, contra R$ 1,28 bilhão negativo um ano antes;

↳ A Americanas demitiu um quarto da equipe desde janeiro, o que reduziu seu quadro de 43.123 colaboradores para 32.688;

↳ Foram fechados 132 pontos de venda de janeiro do ano passado até agora, o que representa cerca de uma loja encerrada a cada três dias;

↳ As vendas no canal digital somaram R$ 4,8 bilhões nos primeiros nove meses do ano passado, um tombo de 77% em relação ao mesmo período do ano anterior; nas lojas físicas, foram R$ 9,2 bilhões, num recuo de 4,4%.

“Nova Americanas”: esse é o fator apontado pelo CEO Leonardo Coelho para justificar o tombo nas vendas online.

Desde o ano passado a empresa passou a priorizar o canal físico, com uma operação mais enxuta e voltada a produtos de conveniência, como guloseimas, itens de limpeza e brinquedos.

As vendas de mercadorias com tíquete mais alto ficaram para o online e por meio dos “sellers”, vendedores terceiros responsáveis pelo produto e pela entrega.

A varejista entra nesse caso apenas como uma vitrine.

Também faz parte do plano o fechamento de mais 80 lojas e a venda da rede de hortifrútis Natural da Terral, Único (franquias de Puket e Imaginarium) e até da fintech Ame Digital.

*O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER*

JUSTIÇA

Dino dá primeiro voto no STF e é a favor de repercussão geral em caso da Uber. Ministro acompanha Fachin em primeiro voto após tomar posse de cadeira na corte.

ENERGIA LIMPA

Relator inclui incentivo ao biometano em projeto sobre combustíveis sustentáveis. Texto prevê mais etanol na gasolina e aumento mais acelerado de percentual de biodiesel no diesel.

MERCADO

Programa com proteção cambial terá R$ 27 bi do BID para financiar transição energética. Programa foi lançado pelo governo federal nesta segunda (26).

IMPOSTO

Oxfam defende imposto de 5% sobre ricos do G20 para combater fome e mudança climática. Haveria ainda dinheiro para cumprir metas da ONU e investir em políticas públicas.

*ARTUR BÚRIGO/ FOLHAPRESS