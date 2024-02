O governador João Azevêdo participou, nesta terça-feira (27), do Brasil Cachaças, em Lisboa, Portugal, ocasião em que os produtores de cachaça do estado tiveram a oportunidade de apresentar os produtos para o mercado europeu.

Estiveram presentes representantes das cachaças Baraúna, Matuta, Preciosa do Vale, Princesa do Brejo, São Paulo, Triunfo, Reserva da Moenda e Granraiz, além da Fecomércio e do Sebrae.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou as ações do governo para fomentar a produção e comercialização dos produtos fabricados na Paraíba nos mercados interno e externo.

“Foi uma alegria participar desse evento e o nosso papel como gestor é o de abrir portas e fazer com que a nossa cachaça que gera milhares de empregos na Paraíba amplie seu mercado. Nós estamos construindo no Brejo uma estrada, conhecida como o Caminho dos Engenhos, que será uma rota da cachaça e incentivando de divulgação como essa em Lisboa e que deveremos fazer em outros locais. A Paraíba tem um grande potencial econômico e é isso que nós estamos mostrando em Portugal”, frisou.

O presidente da Fecomércio, Marconi Medeiros, afirmou que a Paraíba dá um grande passo para ampliar a comercialização da cachaça paraibana ao apresentar o produto no mercado europeu. Ele também parabenizou o Governo da Paraíba pelo compromisso e apoio à iniciativa.

“É com muita satisfação que estamos em Lisboa, na Capital de Portugal, acompanhando um grande passo que foi dado com os produtores de cachaça da Paraíba, que aqui tiveram a oportunidade de ter uma primeira rodada de negócios. É interessante que nesse evento, além dos produtores rurais paraibanos, nós tivemos também a participação de empresários portugueses e de representantes comerciais”, disse.

O presidente da Associação dos Produtores de Cachaça, Tiago Baracho, celebrou o primeiro contato da Paraíba com o mercado português.

“Esse é um momento de valorização do setor produtivo que vem gerando riquezas, distribuindo renda para uma região como o Brejo Paraibano, que é bem forte na produção de cachaça. Como o presidente da Associação dos Produtores de Cachaça de Areia, fico muito feliz em ver os nossos produtos chegarem ao mercado português para expandir sua produção”, comentou.