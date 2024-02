Podcast: Secovi-PB explica sobre o programa FGTS do futuro

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, compartilhou informações sobre financiamento imobiliário e as vantagens de utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na aquisição de imóveis.

Feitosa destacou o FGTS futuro, um programa criado no governo Bolsonaro e mantido no governo Lula, que oferece uma oportunidade para pessoas que ganham até dois salários mínimos utilizarem o FGTS como recurso para a compra de um imóvel.

Ele ressaltou que essa possibilidade pode ser uma excelente alternativa para facilitar o processo de aquisição da casa própria.

