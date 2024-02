O Procon de Campina Grande realizou nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23, uma operação educativa nas agências bancárias de maior circulação de consumidores no Município, nos períodos da manhã e tarde. Trata-se da Blitz Educativa Procon-CG.

Na ocasião, foram visitadas agências da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú com o maior fluxo de clientes da cidade.

De acordo com o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, as equipes de fiscais do órgão realizaram as duas Blitzen Educativas das 10h até às 16h – durante o expediente bancário.

Durante a operação, os consumidores tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tirar dúvidas sobre a Legislação.

Dúvidas – Dentre as principais dúvidas dos clientes das agências bancárias, durante as blitzen do Procon-CG, estão: a Lei da Fila (Lei Municipal 4.330/2005), o Estatuto do Idoso, o Atendimento Preferencial (CDC); bem como sobre a falta de informação clara precisa e adequada, cujo direito é tratado no Art. 6, III e Art. 31, bem como a má prestação de serviço que é tratada no Art. 20, § 2º do Código.

Além de tirar dúvidas dos consumidores campinenses, os fiscais do Procon de Campina Grande lembraram que todas as reclamações devem ser feitas pelos telefones 151 (Disque Procon), 83 98185 8168 (WhatsApp), (83) 98186 3609 ou, presencialmente, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do órgão, na rua Prefeito Ernani Lauritzen, no centro da cidade.