Podcast: gerente do INSS explica o reajuste para os beneficiários

No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios previdenciários.

Durante sua participação, Marcus abordou diversos aspectos importantes relacionados aos direitos dos segurados.

Um dos pontos destacados foi o percentual de aumento para os aposentados que recebem mais que um salário mínimo.

O gerente explicou que o reajuste para essa faixa de beneficiários foi de 3,71%.

Ele ressaltou que, conforme a política de reajuste adotada, o aumento para quem recebe acima de um salário mínimo costuma ser menor em comparação com o reajuste para quem recebe apenas o salário mínimo.

Para compreender melhor os detalhes dos benefícios previdenciários e esclarecer eventuais dúvidas, ouça o podcast completo.