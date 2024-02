O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, esteve reunido com o diretor regional do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público, Sócrates Agra, na manhã desta terça-feira (21), com o objetivo de discutir parcerias que serão desenvolvidas neste ano.

Na oportunidade, o coordenador do Procon-CG destacou a importância da parceria do MP-Procon no trabalho de proteção e defesa do consumidor campinense ao longo dos anos; e que a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima tem como prioridade a ampliação dessa união de forças para o fortalecimento das relações consumeristas no Município e proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, a exemplo dos idosos.

Já o diretor regional Sócrates Agra sugeriu que os dois órgãos elaborassem um plano de trabalho anual conjunto que contemple, além das operações de fiscalizações em eventos que já fazem parte do calendário da cidade, como o Maior São João do Mundo e o Natal Iluminado, ações também nos setores de bares e restaurantes, estádios e arenas esportivas, prestadores de serviços de saúde, além de operadoras financeiras e comércio em geral.

Com isso, ficou definido que representantes do Procon de Campina Grande e MP-Procon irão se reunir para alinhar as diretrizes desse plano em conjunto e elaborar um cronograma de atividades a ser desenvolvido em Campina Grande.

“A ideia é formar uma força tarefa que possa agir, pontualmente, durante alguns períodos do ano, na divulgação e defesa do Direito do Consumidor”, concluiu o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana.