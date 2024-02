Nesta terça-feira (20), a advogada e especialista em Direito do Consumidor Glauce Jácome abordou os reajustes nos planos de saúde durante seu quadro semanal no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM.

A advogada enfatizou que, de acordo com as normas vigentes, não é permitido aplicar reajustes em planos de saúde com base na idade dos segurados após completarem 60 anos.

– Não pode haver reajuste em relação à idade depois dos 60 anos. Existem duas formas de reajuste para o plano de saúde. Uma é aquela anual na data do aniversário previamente autorizada pela ANS e outro reajuste é de acordo com as faixas etárias. Por exemplo: até 18 anos é um valor, depois aumenta, mas quando chega aos 60, não é mais permitido esse reajuste de idade – frisou.

Ouça aqui a explanação completa.