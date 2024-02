Comerciantes são contemplados com linha de crédito em João Pessoa

Mais de 100 comerciantes que atuam nos shoppings populares e na Feira Móvel do Produtor foram homenageados, na tarde desta terça-feira (20), durante a 1ª edição do ‘Empreendedor Popular’.

Idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), a iniciativa reconheceu os destaques do empreendedorismo na Capital durante o ano de 2023.

O vice-prefeito Leo Bezerra esteve presente no evento e destacou o trabalho da Sedurb para a geração de emprego e renda em João pessoa, além da importância das parcerias firmadas pela prefeitura visando à expansão dessa atividade. “Iniciativas como essa ajudam a mudar a vida das pessoas e, particularmente, estarei muito realizado se conseguirmos mudar, pelo menos, a vida de uma pessoa por dia”, afirmou o gestor.

O prefeito Cícero Lucena enviou uma mensagem de parabéns por meio de vídeo, que foi exibido no evento. Ele frisou o trabalho realizado pela equipe da Sedurb e disse que iniciativas como o incentivo ao empreendedorismo ajudam a mudar significativa a vida de muitas pessoas.

Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano, ressaltou o trabalho dos empreendedores à frente dos seus respectivos negócios, com o objetivo de alcançar resultados significativos.

“É muito fácil ser filho de rico e empreender num grande comércio. Mas só sabe o quão é desafiador empreender é aquele pequeno comerciante, que depende do seu negócio para sobreviver”, disse.

O secretário também lembrou que ao longo dos últimos três anos de gestão, muitos avanços foram alcançados, sobretudo com iniciativas como a Feira Móvel do Produtor.

Eu Posso – Os mais de 100 comerciantes homenageados foram contemplados com a liberação de linha de crédito do programa ‘Eu Posso’, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), como forma de alavancar ainda mais os negócios. Fruto de uma parceria com a iniciativa privada, os comerciantes também receberam o ‘Cartão de Todos’, com acesso a serviços de saúde com preços diferenciados.

Desfile – Durante o evento foi realizado um desfile com as peças produzidas pelas Sereias da Penha, grupo apoiado pela Sedurb e que tem sido destaque com o artesanato a partir de escamas de peixe e conchas.

Como parte da programação, o coach e empreendedor Yuri Marinho ministrou uma palestra com o tema ‘Os segredos dos campeões de vendas’, enfatizando dicas e a experiência de vida no mundo dos negócios.

Além do secretário Fábio Carneiro, também participaram o secretário-executivo da Sedurb, Ubaldo Pequeno; a secretária de Políticas Públicas para Mulheres (SEPPM), Nena Martins; o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), João Bosco; o secretário-executivo do Turismo (Setur), Luiz Gomes Júnior; e a secretária-executiva de Desenvolvimento Social (Sedes), Lucinha Lima.