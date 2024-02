Aparte: Alpargatas teve prejuízo bilionário no ano de 2023

O balanço de 2023 da empresa Alpargatas é preocupante para os seus acionistas e, particularmente para Campina Grande, onde está a base de fabricação do ´carro-chefe´ do grupo: as sandálias Havaianas.

O prejuízo foi de R$ 1 bilhão 870 milhões, bem distinto do lucro de R$ 183 milhões registrado em 2022.

No ano passado, a receita total foi de R$ 3 bilhões 730 milhões, uma queda de 11% em comparação a 2022.

Somente no caso da marca ´Havaianas´, a redução das vendas em 2023 chegou a quase R$ 992 milhões.

Só lembrando: a Alpargatas é a maior empregadora de Campina Grande.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui.