Outback abre vagas de emprego em Campina Grande

O Outback está oferecendo novas oportunidades de emprego em Campina Grande e, ao todo, estão disponíveis 63 novas vagas para diversas funções, sem a exigência de experiência comprovada na carteira de trabalho.

As vagas são para a nova unidade do Outback Steakhouse, que recebe o apoio do Sine Municipal para a captação de trabalhadores no mercado local.

Com a premissa de “transformar o comum em extraordinário”, a empresa abre uma loja em Campina Grande, dentro do seu plano de expansão.

Na etapa presencial, que acontecerá no Sine Municipal, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado.

Para se candidatar a uma das vagas de forma online, basta acessar o link disponível no Instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg ou Outback (gupy.io)

Os requisitos básicos mencionados pela empresa são: maior de 18 anos, ensino médio completo, disponibilidade para trabalho presencial e não precisa ter experiência na área.

Outback.

Os princípios e crenças do outback, que sempre estão presentes no dia a dia, se aplicam a todos os colaboradores e orientam seus pensamentos e ações à medida que cuidam de suas pessoas.

Nas palavras de Anderson Oliveira, sócio da unidade do Outback em Campina Grande, o apoio do Sine Municipal é muito positivo para a captação de trabalhadores em diferentes regiões do país.

“Nós temos contato com Sines de outras regiões do país e aqui fomos muito bem recepcionados. Esse trabalho nos ajuda muito em todo o processo seletivo”.

O Sine Municipal está localizado no prédio do antigo Museu Vivo da Ciência, em frente ao Parque do Açude Novo e próximo ao Terminal de Integração de Passageiros.

O atendimento acontece de segunda à quinta-feira, de 7h às 17h. Na sexta-feira, excepcionalmente, das 7h às 13h.

Confira a lista de oportunidades disponíveis:

Atendente de Restaurante – 20 vagas (Atendente de Restaurante – Shopping Partage Campina Grande

Atendente de Bar – 5 vagas (Atendente de Bar – Shopping Partage Campina Grande

Recepcionista – 5 vagas (Recepcionista – Shopping Partage Campina Grande

Auxiliar de Limpeza de Cozinha – 6 vagas (Auxiliar de Limpeza Cozinha – Shopping Partage Campina Grande

Auxiliar de Limpeza Salão – 6 vagas (Auxiliar de Limpeza Salão – Shopping Partage Campina Grande

Auxiliar de Delivery – 3 vagas (Auxiliar de Delivery – Shopping Partage Campina Grande

Auxiliar de Cozinha – 18 vagas (Auxiliar de Cozinha – Shopping Partage Campina Grande

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 158 restaurantes no Brasil e está presente em 63 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.

O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie Grill.