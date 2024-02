Evento sobre inovação, tecnologia e economia criativa está com inscrições abertas

O público interessado em inovação, tecnologia e cultura terão a oportunidade de discutir e aprimorar os conhecimentos sobre a área no III Seminário de Transformação Digital, que será realizado de 21 a 23 deste mês, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa.

O evento é uma realização do Governo do Estado e do Sebrae/PB e está com inscrições abertas de forma gratuita.

O Seminário de Transformação Digital contará com palestrantes de destaque e pesquisadores dos temas, além de oficinas e da realização de duas hackathons que é uma maratona de programação com desafios para os participantes.

No evento, os participantes terão ainda a oportunidade de discutir ideias, conhecer as oportunidades no mercado da inovação, tecnologia e economia criativa, e também os desafios que devem superar para atuarem no meio.

“A gente acredita que o propósito de refletir sobre inteligência artificial, inovação, tecnologia e cultura são temas necessários e que têm tudo a ver com o propósito do Sebrae. Vamos realizar várias atividades no evento para apoiar e desenvolver o empreendedorismo na nossa cidade e no estado”, explicou a analista técnica do Sebrae/PB, Éricka Albuquerque.

Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/iii-seminario-de-transformacao-digital/2329876?referrer=secties.pb.gov.br . Ao final da programação de palestras o evento terá ainda, nos três dias, apresentações culturais.