Vendas do comércio de varejo registram crescimento superior a 9% em janeiro na Paraíba

As vendas do comércio varejista do Estado da Paraíba no primeiro mês do ano cresceram 9,30% sobre janeiro do ano passado, conforme dados consolidados pelo Núcleo de Documentos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB).

Em janeiro deste ano, as vendas do varejo alcançaram R$ 3,593 bilhões em notas fiscais eletrônicas ao consumidor contra R$ 3,287 bilhões do mesmo mês do ano passado.

A base do levantamento da Sefaz-PB é o volume do faturamento dos estabelecimentos comerciais com inscrições estaduais, por meio das emissões de Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor (NFC-e).

O número de emissões de NFC-e em janeiro de 2024 sobre o mesmo mês do ano passado também cresceu em linha com o faturamento. O volume de emissões de notas fiscais eletrônicas ao consumidor aumentou 9,14%.

Foram emitidas 36,853 milhões em NFC-e em janeiro deste ano contra 33,764 milhões no mesmo mês do ano passado.

INSCRIÇÕES DO SETOR – Entre as atividades econômicas, incluindo todos os regimes de apuração na Sefaz-PB, o comércio varejista concentra o maior número das inscrições estaduais com um total de 117.520 inscrições, representando 64,36% do total das inscrições.

As inscrições predominantes são os optantes do Simples Nacional, incluindo o Microeemprendedor Individual (MEI), com um total de 107,1 mil, seguido de Normal com 6.355 e de empresas Substitutas Tributárias (ST), com 941 estabelecimentos.