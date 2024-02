Entenda como funcionam os principais índices de inflação no Brasil

Em uma entrevista à Rádio Caturité FM, o professor e economista Jhonatan Brito, titular do quadro semanal “O Bê-a-Bá da Economia”, esclareceu detalhes sobre os principais índices de inflação no Brasil: INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), IPC (Índice de Preço ao Consumidor) e IGP-M (Índice Geral de Preços Mensal).

Durante a conversa, o professor destacou a importância desses índices na compreensão das variações de preços que impactam diretamente o bolso dos brasileiros.

Segundo Brito, o governo utiliza o INPC como base para a variação do salário mínimo, e o índice apresentou um acumulado de 3,82% em janeiro deste ano.

O professor também enfatizou que a inflação baixa não deve ser confundida com a queda de preços, mas sim com índices um pouco mais amenos.

Confira a explicação completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui