Amendoim: sabor e tradição na Feira Central de Campina Grande

A Feira Central de Campina Grande, conhecida como “shopping a céu aberto”, é um verdadeiro point gastronômico, com uma variedade de produtos que aguçam o paladar dos visitantes.

Entre os destaques, está o amendoim, um petisco saboroso e nutritivo que conquista o público com sua textura crocante e sabor inigualável.

Em uma reportagem especial veiculada nesta quarta-feira (14) na Rádio Caturité FM, a equipe conversou com dois comerciantes que há anos vendem esse produto na feira: Antônio Paiva e Zé do Amendoim.

Antônio Paiva, que há 30 anos trabalha na feira, fala de onde vem o produto que ele comercializa. “O nosso vem de Itabaiana, uma cidade conhecida pela produção de amendoim de alta qualidade” – contou.

Zé do Amendoim, outro experiente comerciante, explica como começou a vender o petisco.

– Em 2003, quando saí da empresa onde trabalhava, me tornei efetivamente vendedor de amendoim. O amendoim vem direto do produtor rural. A colheita acontece em três meses. Nós o compramos, torramos e comercializamos aqui na feira. Existe o amendoim que vem de São Paulo e o amendoim torrado, manualmente, na Paraíba que é sem dúvida mais gostoso, com um sabor único – frisou.

Zé do Amendoim também destaca um produto especial que oferece aos seus clientes:

– Eu vendo a pasta de amendoim, que eu mesmo produzo com açúcar mascavo. Ela fica cremosa e deliciosa, sem conservantes, totalmente natural – assegurou.

Confira no áudio a reportagem completa.