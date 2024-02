A escolha do Pix como método de pagamento no momento de realizar compras ou contratar algum tipo de serviço ganhou a preferência entre os clientes atendidos pelos pequenos negócios no território paraibano. De acordo com dados da terceira edição da “Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios”, produzida e divulgada pelo Sebrae, 38% dos consumidores no estado optam pelo uso do Pix. Em 2023, segundo o Banco Central, o Pix registrou 41,9 bilhões de transações, movimentando R$ 17,2 trilhões em todo o país.

Os números reforçam não apenas a aceitação da ferramenta digital como principal meio de pagamento no momento de efetuar transações financeiras, como representam um recorde desde o seu lançamento em fevereiro de 2020.

Para a empresária e psicóloga da Clínica Iluminar, Moanna Abrantes, a opção do Pix proporcionou mais agilidade e trouxe também mais segurança. Sua empresa fica localizada na cidade de Sousa, na região do sertão. “Eu aderi ao uso do Pix desde o seu lançamento. O método é rápido e reduz os custos se comparado a outros meios de pagamento com o uso do cartão de débito ou cartão de crédito. É uma vantagem para o empreendedor e o cliente entendeu isso rapidamente pela simplicidade da transação”, disse.

De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB, Ferdinando Félix, o sistema de pagamento tem conquistado não somente os clientes. Os empreendedores também aderiram ao uso da ferramenta como meio para facilitar as transações. “Se trata de uma opção bastante eficaz e que caiu como uma luva para contribuir com as transações comerciais dos micro e pequenos negócios, sendo quase uma unanimidade no meio empresarial. O Pix já se tornou um aliado de muitos empresários e, além da praticidade, é visto como uma maneira de fugir dos impostos que incidem em outras formas de pagamento, a exemplo do cartão de crédito”, explicou.

Por se tratar de uma transação instantânea, que acontece em tempo real com o direcionamento do valor pago pelo cliente à conta informada pelo empresário, o Pix também se destaca por facilitar o fluxo de caixa e permitir o acompanhamento das movimentações financeiras de forma ágil.

O fator segurança também é outro atrativo que o Banco Central garante sobre o uso da ferramenta. Apesar de todas as vantagens, o analista técnico do Sebrae/PB enfatiza a necessidade de atenção que os empresários devem ter para evitar possíveis golpes. “Uma das dicas é verificar se o comprovante que foi enviado se trata de um comprovante de Pix ou de agendamento de Pix, pois o agendamento pode ser cancelado”, concluiu Ferdinando Félix.