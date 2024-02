A terça-feira (13) foi marcada pelo encerramento dos eventos que compõem a programação do já consolidado ‘Carnaval da Paz’ em Campina Grande. Consciência Cristã, Miep, Crescer, A Palavra Revelada, E-Além, Nova Consciência e Acampamento Verbo da Vida movimentaram – e muito – a cidade durante o período.

Antes mesmo do início das programações, o setor produtivo do município já prospectava bons números no que diz respeito, por exemplo, a ocupação de hotéis.

Vale lembrar que dias antes do início dos eventos a previsão era de que a ocupação dos leitos chegasse ao índice de 90% devido a quantidade de pessoas que vêm à Campina no período.

Mas, o número que já era bom teve registros ainda maiores, segundo o presidente do Sindicato que representa o setor (SindCampina), Divaíldo Bartolomeu Júnior.

“Estamos fazendo os levantamentos junto a cada hotel da cidade. Mas média superou os 90%. Em alguns dias ela chegou a exatos 92,7% durante o Carnaval da Paz, onde o fluxo de turistas é historicamente muito alto na Rainha da Borborema”, informou.

O coordenador de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande (SEDE), Pablo Jatobá, comemorou os números.

“A rede hoteleira está satisfeita com o trabalho realizado e com os números positivos que foram gerados pelo Carnaval da Paz 2024 . A Prefeitura Municipal continua sendo um forte aliado do trade turístico e de seus equipamentos privados. Temos certeza que há espaço para mais crescimento e 2025 será ainda melhor”, celebrou.

“A avaliação é extremamente positiva. Contando com o apoio da Gestão Municipal, todos os eventos conseguiram realizar suas programações e atrair ainda mais pessoas do que suas edições anteriores. Sem falar que o retorno pra cidade é imediato, prova disso é a intensa movimentação nos hotéis, restaurantes, aeroporto e rodoviária. São pessoas que vêm à Campina para aproveitar um período de retiro do carnaval nos moldes tradicionais e que fazem, consequentemente, a economia da nossa cidade girar”, comemorou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama.

Movimentação intensa

Vindo de um janeiro com recorde de que pela 1ª vez na história mais de 30 mil passageiros circularam por suas dependências, o Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, teve cerca de 37 operações de pousos e decolagens somente durante os dias do Carnaval da Paz (sexta a terça).

Muita gente passou também pelo Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo, por onde cerca de 6 mil passageiros desembarcaram na Rainha da Borborema durante os dias momescos.

Eventos lotados

Outro destaque do Carnaval da Paz são os grandes públicos que prestigiam os eventos que compõem sua programação. Como exemplo, podemos citar a ‘Consciência Cristã’, da comunidade evangélica, que em 2023 registrou um público de 100 mil pessoas (diversas caravanas) nos cinco dias e que em 2024 já apresentava boas chances de superação do número.

Vale lembrar também do Evento da Família Católica, o Crescer, que teve ao menos 70 mil pessoas, vindas de várias partes do país, participando da edição deste ano. Isso sem contar o público dos outro cinco grandes eventos que integram o Carnaval da Paz.