Aparte: reforma tributária poderá impactar na conta mensal de água

As empresas do setor de saneamento básico divulgaram a preocupação do segmento com a regulamentação (leis complementares) da reforma tributária, que será discutida e votada este ano pelo Congresso Nacional.

Notícia publicada no ´Estadão´ indica que a conta de água pode subir até 18%, caso não haja mudanças no cenário.

Conforme a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), a tributação do setor deve aumentar de 9,25% para 27%.

