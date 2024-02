Podcast: gerente do INSS explica sobre o calendário de pagamentos

No quadro “Minha Aposentadoria”, no Programa Conexão Caturité, os ouvintes tiveram a oportunidade de sanar suas dúvidas sobre os benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), através da participação do gerente regional do órgão em Campina Grande, Marcus Vinícius.

Marcus abordou o calendário de pagamento para o ano em curso, explicando que é organizado de acordo com o último número do benefício.

Ele destacou que o pagamento será estendido um pouco mais para aqueles que recebem um salário mínimo, mas que não houve nenhuma alteração no calendário estabelecido.

Para obter mais detalhes e esclarecimentos sobre os benefícios do INSS e o calendário de pagamento, não deixe de ouvir o podcast completo.