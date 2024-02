O governo federal estabeleceu uma nova regra para a declaração de imposto de renda em 2024. Este ano, a isenção vale para pessoas que recebem até dois salários mínimos.

No quadro ‘O Bê-a-bá da Economia’, que foi ao ar no Jornal da Manhã desta quinta-feira (8), o professor e economista Jhonatan Brito, falou sobre as vantagens e desvantagens dessa proposta.

Segundo ele, o governo perde em arrecadação, mas a população ganha e é um ganho importante principalmente para a economia doméstica e familiar.

– A mudança da faixa foi muito pequena. A isenção agora fala em isenção para até dois salários mínimos, mas a alíquota não chega aos dois salários e tem a taxa de desconto. O que impacta na economia é que haverá uma redução de R$ 15 milhões de arrecadação com essa nova regra, no entanto, enquanto consumidores, a gente verifica que essa redução vai afetar muita gente. Elas terão uma folga financeira para pagar suas contas e resolver as suas questões. É um ganho real importante – ressaltou.

