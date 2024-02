Economia em evidência; veja o que é destaque nesta quarta-feira

Safra compra Guide, fundador da WeWork tenta voltar à empresa e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (7).

**SAFRA COMPRA GUIDE INVESTIMENTOS**

O Banco Safra anunciou nesta terça a compra da Guide Investimentos, que era controlada pelo grupo chinês Fosun. Os valores da transação não foram divulgados.

O Safra ficará com a carteira de R$ 20 bilhões em ativos em custódia da Guide, que possui a quarta maior operação do mercado de assessoria de investimentos –logo atrás do Safra Invest.

A corretora também atua nas áreas de gestão de patrimônio e gestão de ativos.

CONSOLIDAÇÃO

A compra do Safra reforça o cenário de concentração do mercado de corretoras e assessorias de investimento, com as grandes instituições do setor adquirindo rivais de menor tamanho. Outro movimento recente foi feito pelo BTG Pactual, que comprou em outubro a Órama Investimentos por R$ 500 milhões.

O banco de André Esteves também abocanhou nos últimos anos as corretoras Necton, Fator e Elite.

A XP levou as operações de Rico, Clear e Banco Modal.

O Itaú comprou uma posição majoritária nas corretoras Ideal e Avenue –de investimentos no exterior.

Entre as fintechs, o Nubank entrou nesse mercado com a compra da Easynvest em 2020, enquanto o C6 tem 46% do seu capital de propriedade do bancão americano JPMorgan.

**O QUE DISSERAM HADDAD, CAMPOS NETO E CAPUTO NO BTG**

Nomes importantes da economia, da política e do mercado financeiro participaram nesta terça de evento promovido pelo BTG Pactual.

Estiveram presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e alguns dos gestores mais respeitados no mercado local, além de representantes do varejo.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

↳ Haddad disse que a arrecadação federal em janeiro surpreenderá o mercado e comentou sobre o compromisso com a meta de déficit zero para este ano.

“Depende de vários fatores, como por exemplo a apreciação das medidas que o governo apresenta ao Congresso (…). Então, o resultado primário depende do Congresso Nacional”, falou.

O ministro vive um embate com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a renovação do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).

A Folha de S.Paulo apurou que a Fazenda suspeita de lavagem de dinheiro no programa.

↳ Campos Neto afirmou que a inflação no Brasil tem caído “mais ou menos” de acordo com a expectativa da instituição e que a economia deve crescer mais que o esperado no primeiro trimestre.

↳ Os gestores Luís Stuhlberger, da Verde Asset, Rogério Xavier, da SPX Capital e André Jarkurski, da JGP, disseram que os juros no Brasil estão muito altos e restringem o crescimento econômico do país.

↳ O ministro da Economia argentino, Luis Caputo, afirmou que conta com o Brasil para ajudar a Argentina a superar a grave crise econômica que o país enfrenta.

↳ O investidor ativista americano Bill Ackman disse que está preocupado com “ideologias marxistas assumindo posições de dominância nos EUA”.

↳ A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, afirmou que hoje a loja física é uma parceria da digital, e não o contrário.

**BANCOS SUSTENTAM ALTA DA BOLSA**

Em um dia morno lá fora, a Bolsa brasileira fechou em alta de 2,18% repercutindo notícias relacionadas ao setor bancário local.

O índice voltou ao patamar de 130 mil pontos, do qual havia saído em 15 de janeiro. O dólar fechou em queda de 0,38%, cotado a R$ 4,96.

POR QUE BANCOS IMPULSIONARAM A BOLSA

↳ BB (Banco do Brasil) e Bradesco anunciaram na noite de segunda (5) uma oferta para fechar o capital da Cielo, empresa de maquininhas controlada pelos dois bancos.

A oferta era esperada pelo mercado, por ser um movimento semelhante ao feito pelo Itaú com a Rede, em 2012.

Bradesco, que viu suas ações fecharem em alta de 6,21%, seguirá como principal acionista da Cielo.

A oferta é pela compra das ações no mercado por R$ 5,35, um prêmio de 6,36% ante o fechamento da segunda –nesta terça, o papel encerrou em R$ 5,23.

↳ O Itaú fechou o pregão em alta de 4,29% após ter divulgado o balanço do último trimestre do ano passado.

O lucro no período foi de R$ 9,4 bilhões, alta trimestral de 4%, enquanto o resultado em 2023 foi de R$ 35,618 bilhões.

MAIS SOBRE O SETOR FINANCEIRO

Recorde. Nubank deve anunciar lucro líquido de US$ 1 bilhão em 2023, estimam analistas. Patamar seria o maior da história para a fintech, que divulga seus resultados no dia 22.

**ELE QUER VOLTAR**

Adam Neumann, cofundador e ex-CEO da WeWork, tem tentado nos últimos meses voltar ao comando da empresa de locação de escritórios por meio de uma oferta de compra.

A informação aparece em uma carta dos advogados do executivo à companhia e publicada por jornais americanos nesta terça.

A WeWork está em um processo nos EUA análogo à recuperação judicial aqui no Brasil, mas tem enfrentado dificuldades para honrar compromissos com seus credores.

Neumann quer usar sua nova empresa, a Flow Global, para assumir a WeWork ou seus ativos e ajudar no processo de recuperação judicial.

Ele, porém, tem sido solenemente ignorado pelos credores da companhia, que planejam vender seus ativos –como escritórios corporativos– assim que ela deixar a recuperação judicial.

RELEMBRE

Neumann deixou o comando da WeWork em 2019, logo após uma tentativa frustrada de estreia na Bolsa.

Os investidores questionaram na época as projeções da startup e a postura de Neumann, acusado de discriminar e assediar moralmente funcionários –a história é contada na série “WeCrashed”.

Desde então, a WeWork nunca mais conseguiu retomar seu prestígio e ainda foi atingida pela pandemia e pelo retorno parcial dos funcionários aos escritórios.

Sem conseguir pagar os contratos de aluguéis corporativos firmados antes da crise sanitária, a empresa entrou em recuperação judicial no fim do ano passado.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Lula edita MP que isenta de Imposto de Renda quem ganha até 2 salários mínimos. Regra evita que beneficiados por último reajuste do mínimo e que antes estavam isentos voltem a recolher tributo.

PETROBRAS

Não vou baratear passagem de empresário que precisa voar para fechar negócios, diz CEO da Latam. Para Jerome Cadier, pacote do governo ajuda, mas preço de voo só baixa se houver corte no custo dos combustíveis.

ESTADOS UNIDOS

Parte de avião da Boeing que se soltou em pleno voo pode ter saído de fábrica sem parafusos. Imagem obtida pelo NTSB indica que painel da fuselagem estava sem três peças após manutenção.

ITAÚ

Itaú deve lançar superapp ainda no 1º trimestre. Banco planeja unificar plataformas e quer se tornar o mais usado, mesmo por quem tem conta em mais de uma instituição.

JUSTIÇA

‘Salário’ extra pago a amante não integra remuneração, diz Justiça; entenda o caso. Secretária foi ao Judiciário em busca de vínculo empregatício e danos morais após ter relação extraconjugal exposta.

*ARTUR BÚRIGO/FOLHAPRESS