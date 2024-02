No ano passado o setor calçadista fechou 21 mil postos de trabalho, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

As empresas do ramo, segundo o ´Estadão´, encerraram o ano com 275,6 mil trabalhadores, 7% a menos do que no ano anterior.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.