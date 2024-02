Uma dúvida frequente dos consumidores é sobre a cobrança, por parte de estabelecimentos comerciais, do famoso “couvert artístico”, um valor que vem na conta referente às apresentações musicais oferecidas pelo local.

Para esclarecer as dúvidas sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento do valor do couvert, a professora, advogada e especialista em direito do consumidor Glauce Jácome, tratou do assunto em sua coluna semanal na Rádio Caturité FM, que foi ao ar nesta terça-feira.

Segundo ela, o estabelecimento escolhe oferecer ou não a atração, mas o cliente também precisa ter a escolha de pagar pelo couvert. Glauce explicou que é necessário que o consumidor seja informado para que possa decidir se quer ou não consumir e pagar pelo couvert.

– É uma escolha do ambiente, do espaço, do bar ou do restaurante oferecer couvert. Se é uma escolha e se vai oferecer, tem que respeitar um direito básico que é o da informação prévia, anterior ao consumo. É necessário informar ao consumidor os horários, as atrações e os preços porque é injusto a pessoa chegar no final do show e ser cobrado, bem como é injusto o consumidor ser pego de surpresa, de não saber que haveria ali aquela apresentação e ser cobrado por ela. A orientação é que haja outro ambiente para quem não queira o couvert, mas se não houver, é preciso que a informação esteja clara – declarou.

Ouça aqui a explicação completa.