Prefeitura de CG entrega anteprojeto de reforma do Código Tributário Municipal

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), entregou ao presidente do Sinduscon-PB, Lamartine Alves, e ao presidente da Associação Comercial, Sidney Toledo, o anteprojeto de reforma do Código Tributário Municipal.

A transmissão do documento, oriundo de uma avaliação técnica e estudos feitos pelas equipes da Secretaria de Finanças do Município, ocorreu nesta segunda-feira (5).

O debate foi iniciado em encontro que contou ainda com a presença de representantes da Secretarias de Obras (Secob) e de Planejamento do Município (Seplan).

A partir de agora, as entidades devem montar um grupo de trabalho que vai analisar toda a proposta e, em conjunto com o poder público, vão deliberar por possíveis alterações no texto.

A titular da SEDE, Tâmela Fama, ressaltou, ao lado da secretária executiva de Obras, Mariana Damasceno, e do gerente da Seplan, Gennyson Lima, a importância desse diálogo.

“Estamos repassando todas as informações para que o Sinduscon-PB e demais entidades envolvidas possam analisar e, mediante seus estudos, apresentarem uma contraproposta. Estipulamos o prazo inicial de 15 dias para que um novo encontro aconteça. As discussões estão sendo abertas com o único intuito de que todos cheguem a um consenso que traga desenvolvimento para a cidade”, falou Tâmela.

Segundo Sidney Toledo, presidente da ACCG, a secretária Tâmela Fama tem exercido um importante papel para o avanço do diálogo em torno da proposta de reforma.

“A atuação da secretária, uma empreendedora dando sua contribuição a Campina Grande na pasta do Desenvolvimento Econômico, tem se mostrado de grande relevância para fazer avançar aquelas medidas tão reclamadas pelo setor produtivo para o bem da cidade”, disse Sidney.