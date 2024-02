Petróleo e gás: Brasil bate recorde na produção média anual

A produção média anual de petróleo e gás natural do Brasil atingiu recorde no ano passado, com 4,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O resultado é 11% acima do recorde anterior, alcançado em 2022.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), essa é a primeira vez que a produção média anual nacional atingiu uma marca acima dos 4 milhões de barris.

Foram registrados recordes também nas produções separadas de petróleo, 12% acima do valor de 2022, e de gás natural, cerca de 8 % maior do que a observada nesse mesmo período.

Na região do pré-sal, também o volume médio produzido em 2023 foi o maior já registrado, com 3,3 milhões de barris por dia, respondendo por 75 % da produção nacional.

Em dezembro de 2023 o campo que mais produziu petróleo e gás natural foi Tupi, na Bacia de Santos. Já o campo com maior número de poços produtores foi Estreito, na Bacia Potiguar, com 865 poços.