O Supermercado Todo Dia, do grupo Carrefour, localizado na Avenida Dinamérica, em Campina Grande, anunciou o encerramento das atividades. No próximo dia 27 o mercado fecha as portas.

A informação foi confirmada durante participação do Presidente do Sindicato dos Comerciários, José Rogério, no Jornal da Manhã, da Caturité FM.

Conforme explicou o sindicalista, o supermercado não faliu, mas o espaço de funcionamento será comprado por uma nova empresa. A preocupação é com os funcionários do Todo Dia que ainda não sabem se serão demitidos ou aproveitados em alguma outra unidade da rede.

– O Supermercado Todo dia, do grupo Carrefour, localizado no bairro Dinamérica, anunciou que vai fechar as portas no próximo dia 27 e nós estamos preocupados com os trabalhadores que laboram lá. Já acionamos o Ministério Público do Trabalho para sabermos se serão demitidos ou vão ser realocados em outra unidade. O fechamento se dá porque outro grupo comprou o espaço. É uma questão administrativa e não falência – detalhou.