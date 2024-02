O pessoense que consome o pão francês diariamente deve prestar atenção à pesquisa realizada pelo Procon-JP, que encontrou o produto mostrando uma variação de 120,8% no preço do quilo, oscilando entre R$ 9,50 (Pão Vida – Mangabeira) e R$ 20,98 (Bessamar – Bessa), uma diferença de R$ 11,48 e média de R$ 15,94. O levantamento foi feito dia 1º de fevereiro em 42 padarias e traz preços também do pão para cachorro quente, do pão para hambúrguer e do pão de caixa.

A pesquisa do Procon-JP registra, ainda, que o consumidor pode encontrar os outros menores preços do pão francês a R$ 9,99 (Panificadora N. S. das Graças – Gramame); a R$ 11,00 (Vasconcelos – Cruz das Armas e Mercadinho e Panificadora Vale dos Sonhos – Valentina).

Cachorro quente – Segundo o levantamento, o pão para cachorro quente está com uma diferença de R$ 13,91, com os preços oscilando entre R$ 12,99 (Supermercado e Panificadora Faustino – Mangabeira e Cavalcanti – Torre) e R$ 26,90 (Bonfim – Tambaú), com variação de 107,1% e média de R$ 18,26. O segundo menor preço do produto foi encontrado a R$ 13,00 (Bom Jesus – Castelo Branco e Ana e Umbelina – Jaguaribe)), seguido de R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe).

Hambúrguer – Quanto ao pão de hambúrguer, este está oscilando entre R$ 12,99 (Supermercado e Panificadora Faustino – Mangabeira, Dois irmãos – Jaguaribe e padaria do Supermercado Manaíra – Manaira) e R$ 29,50 (Bonfim – Tambaú), com variação de 124,1%, média de R$ 18,07 e diferença de R$ 16,50. Os outros menores preços foram registrados a R$ 13,00 (Bom Jesus – Castelo Branco); e R$ 13,99 (Pães e Água – Jardim Cidade Universitária e ABC – Jaguaribe).

Pão de caixa – Já o pão de caixa oscila entre R$ 12,99 (Supermercado e Panificadora Faustino – Mangabeira e Cavalcanti – Torre)) e R$ 25,19 (Pão Doce Pão – Bairro dos Estados), com variação de 93,9%, média de R$ 18,15 e diferença de R$ 12,20. Os outros menores preços são R$ 13,00 (Bom Jesus – Castelo Branco); seguido de R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br