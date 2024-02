Saiba a importância e como buscar auxílio para melhorar o seu negócio

Melhorar o processo de gestão no seu próprio negócio e trabalhar o desenvolvimento de ações estratégicas com foco no crescimento de forma sustentável. Esse é um dos caminhos que a educação empreendedora proporciona e o Sebrae/PB incentiva essa ação através de programas voltados à capacitação, a partir da oferta de cursos presenciais e EAD por meio do endereço eletrônico https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline.

De acordo com a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae/PB, Humara Medeiros, investir na educação empreendedora é ter acesso a mais conhecimento.

“O processo de capacitação permite que o empreendedor interessado em iniciar alguma atividade consiga planejar melhor as suas ações. Ele precisa entender como funciona o mercado, o local onde o seu negócio está inserido, a relação com fornecedores, quem são os potenciais clientes e tudo isso faz parte do processo de formação trabalhado através da educação empreendedora”, explicou.

Sustentabilidade – Um dos principais desafios para quem atua no mercado é alcançar a sustentabilidade do próprio negócio. Esse processo, segundo Humara Medeiros, está associado diretamente às ações de gestão.

“O mercado hoje é muito competitivo e para sobreviver neste cenário as empresas precisam estar preparadas. Por isso o Sebrae orienta os donos de pequenos negócios e os potenciais empreendedores sobre a necessidade de participar de capacitações e investir em processos de qualificação. Optar por esse caminho é aumentar a competitividade e ter mais chances de sucesso”, disse.

Além de compreender com maior profundidade os processos gerenciais, é através da qualificação que o empreendedor pode treinar a sua equipe, conhecer novos métodos de trabalho, criar estratégias para valorização da sua marca e executar ações para atrair e conquistar novos clientes.

Para consultar outras informações sobre programas ou capacitações desenvolvidas pelo Sebrae, os interessados podem acessar o site da instituição (www.sebrae.com.br/paraiba), ou fazer contato através dos serviços do WhatsApp e da Central de Relacionamento, ambos com número 0800 570 0800.